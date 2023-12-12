Front-End developer
Здравствуйте, меня зовут Костя🔥, я front-end-разработчик и буду рад присоединиться к сплоченной команде для совместной работы на интересных проектах.
Владею знаниями Java Script,
HTML и СSS, фреймворков.
Добавляйтесь ко мне📞: E-mail: [email protected] Telegram: @K_Strelskiy
Я против войны в Украине!
Портфолио
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- Лендинг SQR3нет просмотров
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- Многостраничный сайт Desireнет просмотров
- Сайт Ferrari1 просмотр
- Интернет-магазин вейповнет просмотров
- Portfolioнет просмотров
HTML-верстка
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$1/час
от $10от 1 дня
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