Front-End developer

Здравствуйте, меня зовут Костя🔥, я front-end-разработчик и буду рад присоединиться к сплоченной команде для совместной работы на интересных проектах.

Владею знаниями Java Script,

HTML и СSS, фреймворков.

Добавляйтесь ко мне📞: E-mail: [email protected] Telegram: @K_Strelskiy