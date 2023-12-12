umbroo

Константин Стрельский umbroo

 
24 годаБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Был
20 дней назад
Front-End developer

Здравствуйте, меня зовут Костя🔥, я front-end-разработчик и буду рад присоединиться к сплоченной команде для совместной работы на интересных проектах.
Владею знаниями Java Script,
HTML и СSS, фреймворков.
Добавляйтесь ко мне📞: E-mail: [email protected] Telegram: @K_Strelskiy

HTMLJava
Портфолио
HTML-верстка
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
#1592