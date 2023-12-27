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ВСЕ правки✍️ после выполненной работу бесплатные:)только тссс!

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﻿Верстальщик

Навыки: HTML5 , CSS3, JS - javascript , jQuery , less , bootstrap , adobe Photoshop, react Js

плюсики работы со мной ✅

не беру предоплату

цены не кусаются

все делается в сроки

﻿опыт:

до этого работал в фирме, но захотел попробовать себя во фрилансе,

опыт работу более 3 лет.

﻿оплата

оплату можно провести через: Qiwi, Yandex.деньги, на карту или любым удобным для вас способом.

cвязь📞

со мной помимо сообщений биржи можно связаться в:

Telegram @Ykr0pchik

Если остались какие-нибудь вопросы —пишите, на все отвечу с удовольствием:)