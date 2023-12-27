❤️ удобные сайты сверстанные с любовью ❤️
ВСЕ правки✍️ после выполненной работу бесплатные:)только тссс!
Верстальщик
Навыки: HTML5 , CSS3, JS - javascript , jQuery , less , bootstrap , adobe Photoshop, react Js
плюсики работы со мной ✅
не беру предоплату
цены не кусаются
все делается в сроки
опыт:
до этого работал в фирме, но захотел попробовать себя во фрилансе,
опыт работу более 3 лет.
оплата
оплату можно провести через: Qiwi, Yandex.деньги, на карту или любым удобным для вас способом.
cвязь📞
со мной помимо сообщений биржи можно связаться в:
Telegram @Ykr0pchik
Если остались какие-нибудь вопросы —пишите, на все отвечу с удовольствием:)
Я против войны в Украине!