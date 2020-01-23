Создать шапку и картинку для сайта

Требуется сделать 2 этап работ. А именно следующее: [list=1][*]Страница рейтинга (см. рис. 5); [/list]Дополнительно: [list][*]добавляет пункты администратор. [/list] Также дополнительно требуется: [list=1][*]Изменить ссылку для вопроса ответа, вместо даты указывать номер вопроса-ответа; [*]Внизу всех страниц есть вопрос помогла ли статья, при нажатии нет, ...
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Здравствуйте!
Требуется нарисовать шапку для сайта 1920x551
И картинку возле формы заявки 624x383
Сайт предоставлю исполнителю.
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