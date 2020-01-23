Создать шапку и картинку для сайта

Дизайн сайтовЗавершен15 заявок323 просмотра
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Здравствуйте!

Требуется нарисовать шапку для сайта 1920x551

И картинку возле формы заявки 624x383

Сайт предоставлю исполнителю.

5 лет назад
Ilekor
Андрей 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 дней назад
Выбранный исполнитель
ZXTimon
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
19 дней назад
5 лет назад
$15
1 день
Все супер
Всегда рад помочь. Все отлично!
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