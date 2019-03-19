Сделать прототип интернет-магазина нижнего белья

Дизайн сайтовЗакрыт19 заявок232 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо: описание всей логики, пользовательские пути, продумать все взаимодействия с пользователями, даже с самыми мелкими элементами. 

Страницы: Каталог, страница товара, корзина(весь путь оформления заказа), личный кабинет(в том числе и регистрация), бонусная система. 

5 лет назад
Polly_997
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 года назад