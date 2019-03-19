Редизайн проекта + доп.программирование Ч.1

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка228 просмотров
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Требуется сделать 1 этап работ. А именно следующее:

  • Главная - согласно дизайну (см. рис. 1);
Дополнительно:

  • везде задать вопрос направляет на страницу "Задать вопрос"
  • популярное о БТ выбирает администратор;
  • частые проблемы и вопросы выбирает администратор.
  • Категория записи - согласно дизайну (см. рис. 2);
Дополнительно:

  • в сайдбаре популярное задает администратор;
  • на странице сразу должны быть загружены все записи, при клике по кнопке показать еще, показ всех записей.
  • Запись - согласно дизайну (см. рис. 3);
Дополнительно:

  • блок с фото через плагин;
  • сделать шорткод цитаты (находится 2 после блока с фото).
  • Обычная страница - по аналогии записи;
  • Архив инструкций - по аналогии категории записи, только без блока с записями где они отображаются с фоновым изображением (см. рис. 4);
  • Категории инструкций - по аналогии с архивом инструкций;
  • Инструкция - текущее отображение;
  • Просмотр PDF инструкции - текущее отображение, с исключением сайдбара;
  • Контакты - обычная страница;
  • 404 - обычная страница с заголовком первого уровня 404;
  • Страница диагностики - на основе текущего дизайна Страницы диагностики
  • Страница раздела вопрос-ответ - на основе дизайна РБТ
  • Страница вопрос-ответ - на основе текущего дизайна;
Дополнительно:

  • значок мастера напротив ответа, а не вопроса
  • Страница поиска - по аналогии категории, без заголовка с описанием.
Также дополнительно требуется:

  • В шапке сайта стандартный поиск ВП;
  • Для категории добавить возможность указания заголовка описания, а также возможность установки иконки;
  • Страница вопрос-ответ из заголовка убрать дату и добавить номер записи;
  • Использование Breadcrumbs от плагина Yoast SEO;
5 лет назад
info0001231
Андрей 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
im_beetle
Денис 
27 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$540
21 день
WMZ