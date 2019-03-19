Редизайн проекта + доп.программирование Ч.1

Требуется разработать дизайн сайта по сварочным услугам на 5 макетов.Подробное ТЗ есть.Обязательное требование: Вёрстка дизайна для программиста, в том числе и под мобильные устройства, а также быстрая загрузка будущего сайта в первую очередь на мобильных ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать 1 этап работ. А именно следующее:
- Главная - согласно дизайну (см. рис. 1);
- везде задать вопрос направляет на страницу "Задать вопрос"
- популярное о БТ выбирает администратор;
- частые проблемы и вопросы выбирает администратор.
- Категория записи - согласно дизайну (см. рис. 2);
- в сайдбаре популярное задает администратор;
- на странице сразу должны быть загружены все записи, при клике по кнопке показать еще, показ всех записей.
- Запись - согласно дизайну (см. рис. 3);
- блок с фото через плагин;
- сделать шорткод цитаты (находится 2 после блока с фото).
- Обычная страница - по аналогии записи;
- Архив инструкций - по аналогии категории записи, только без блока с записями где они отображаются с фоновым изображением (см. рис. 4);
- Категории инструкций - по аналогии с архивом инструкций;
- Инструкция - текущее отображение;
- Просмотр PDF инструкции - текущее отображение, с исключением сайдбара;
- Контакты - обычная страница;
- 404 - обычная страница с заголовком первого уровня 404;
- Страница диагностики - на основе текущего дизайна Страницы диагностики
- Страница раздела вопрос-ответ - на основе дизайна РБТ
- Страница вопрос-ответ - на основе текущего дизайна;
- значок мастера напротив ответа, а не вопроса
- Страница поиска - по аналогии категории, без заголовка с описанием.
- В шапке сайта стандартный поиск ВП;
- Для категории добавить возможность указания заголовка описания, а также возможность установки иконки;
- Страница вопрос-ответ из заголовка убрать дату и добавить номер записи;
- Использование Breadcrumbs от плагина Yoast SEO;
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