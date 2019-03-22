Дизайн трех внутренних страниц сайта.

Добрый день. Нужен специалист (веб-разработчик), который сможет грамотно и качественно сверстать несколько шаблонов для е-мейл рассылки. Очень важно что бы письма корректно отображались на основных почтовых сервисах, особенно GMAIL и имели адаптивный дизайн. Более детально в личной переписке. Разработчики ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно дополнить сайт тремя внутренними страницами.
Концепция и стилистика должны быть сохранены.
Адаптив.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт5 лет назад
На сайте стоит шаблон, все его данные нужно поменять найти картинки, нарисовать логотип, или найти в фото стоке подходящий И залить это все текста писать не нужно Просто дизайн https://postyara.ru/ Бюджет не очень большойДизайн сайтов7 заявокЗакрыт5 лет назад
Антиспам ФИФА Нужно разработать дизайн лендинга по готовому прототипу. Прототип ориентировочный, в случае необходимости от него можно отойти. Текста все есть. К заявкам прикладывайте пожал-та примеры работ (бихенс, сайты), оценку по времени и бюджету.Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходим дизайн прокрутки для фильтров при выборе товаров на сайтеЗавершен5 лет назад
- $31
Необходимо разработать общее оформление публикаций для ленты новостей. Отрасль заведения - музыкальный бар в г.Красноярске Что необходимо сделать: -общее оформление и расположение (рисунок и текст), чтобы можно было менять только фотографии и вся красота уже была сделала как ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен хороший дизайнер для того чтобы нарисовать PSD макеты в отклике напишите слово - "дизайн" так же приложите пожалуйста свое портфолио или дайте ссылки на портфолио чтобы ознакомится с вашими работами напишите примерные цены за дизайн: 8 desktop ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен человек или студия в большой проект. Нужен дизайн бэк и фронт. Под бутстрап. Куча кнопок и табличек. Исполнитель должен иметь за плечами несколько выполненных проектов. Умеющий читать мысли заказчика, и доделывающий работу до конца. ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт5 лет назад
На сайте интернет-магазина нужно провести работу по редизайну страниц каталога, сохранив основной стиль и функционал.Завершен5 лет назад
Нужен дизайнер для отрисовки 1 страницы для существующего сайтаДизайн сайтов8 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно нарисовать сайт для компании, на основе конкурента. Логотип есть Главная + 3-4 страницы. Бюджет очень скромный.Завершен5 лет назад