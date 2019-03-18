Редизайн страниц каталога на сайте

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка130 просмотров
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На сайте интернет-магазина нужно провести работу по редизайну страниц каталога, сохранив основной стиль и функционал.

5 лет назад
elina25
Ирина 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$120
1 день
WMZ
Очень довольна сотрудничеством с Алексеем, работа выполнена как всегда на высшем уровне. Быстро и качественно!=)
Замечательный заказчик! На связи, быстрая оплата, приятный в общении и жизнерадостный :) Всем рекомендую к сотрудничеству! Спасибо за проект :)