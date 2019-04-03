Пакет внутренних страниц

Нужно сделать очень простой сайт на Тильде по типу таких 1 в 1 http://top.sergeyzagorodnikov.ru/free-consult/ http://top.sergeyzagorodnikov.ru/consult-free-avtovoronka-reliz/ https://justindevonshire.com/about/ Текст у меня есть. P.S. Ищу дизайнера на постоянную работу. Мне надо сделать еще 2 сайта, а так же есть клиенты, которым нужны аналогичные сайты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ обсудили в личной переписке
Срок - рабочая неделя.
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