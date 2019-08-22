Интернет-магазин одежды

$500
Дизайн сайтовЗавершен10 заявок431 просмотр
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Нужен дизайн интернет-магазина одежды в современном стиле со всеми фичами и необходимым функционалом. Подробности при личном общении.

5 лет назад
deminarrt
46 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
deeaero
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$500
30 дней
Работа выполнена успешно! Все остались довольны. Рекомендую Влада, как профессионала знающего свое дело. Продолжим работать в дельнейшем.
Было очень приятно работать, как с Артемом, так и с другими участниками его команды. Очень грамотный заказчик, заинтересованный в успехе своего продукта!