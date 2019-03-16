Необходимо нарисовать дизайн лендинга

$45
Дизайн сайтовЗакрыт20 заявок490 просмотров
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Тема: Фитнес,скандинавская ходьбаСроки - 25 марта

Стоимость - 3000р 

Приоритет будет отдаваться тем фрилансерам, которые работали с данной тематикой и есть уже

работы. 

Дизайн лендинга
5 лет назад
pipo
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад