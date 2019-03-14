Придумать и реализовать дизайн одной внутренней страницы

Здравствуйте! Ищу человека, который бы мог помочь в разработке дизайна для одной внутренней страницы моего проекта. Прикреплю изначальный вид и немного доработанный другим дизайнером вид в плане положения элементов. Мне нужны услуги дизайнера, который бы смог сделать макет страницы + адаптив под мобильные устройства.