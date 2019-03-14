Придумать и реализовать дизайн одной внутренней страницы

Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок176 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте! Ищу человека, который бы мог помочь в разработке дизайна для одной внутренней страницы моего проекта. Прикреплю изначальный вид и немного доработанный другим дизайнером вид в плане положения элементов. Мне нужны услуги дизайнера, который бы смог сделать макет страницы + адаптив под мобильные устройства.

5 лет назад
keron3771_aq
Илья 
22 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн главной страницы сайта

    Здравствуйте! Нужен дизайн главной страницы сайта для компании занимающейся  строительством, дизайн проектом и прочими услугами, подробности в тз. Пишем сроки и стоимость. Верстка и прочие услуги не интересуют!

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Изменение главной страницы сайта opencart 2.3

    Описание доработки в ТЗ  https://docs.google.com/document/d/1ec7YzWwOuc37dEXt5-Fjolxf45UdXeRTEV4SfIKPKPY/edit?usp=sharing  Не интересуют: 1. Агенства 2. Начинающие программисты 3. Посредники Прошу в предложении сразу писать ваш опыт работы в данной сфере, срок выполнения и стоимость.

    OpenCart
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Редизайн информационного сайта

    Требуется выполнить работы: 1. составить прототип  2. спроектировать ui дизайн (Figma) 3. Мобильная/десктопная версия  От Вас информация про: 1. Опыт и примеры работ  2. Цена за час 3. Когда готовы начать? 4. Есть ИП/ООО? Оставляйте скайп/whatsapp/telegram, для оперативного обсуждения.

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн отзывов на сайт

    Требуется в psd формате нарисовать дизайн отзывов на сайт: chisto-23.ru Что хотелось бы видеть: Название компании или Имя Услуга Дата Качество - рейтинг Скорость - рейтинг Вежливость - рейтинг Комментарий - текст

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн группы вк

    Есть группа вк,только вот создал.Нужен красивое оформление:Шапка,ава,товары,вижеты. Готов заплатить 1000р

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо нарисовать дизайн сайта

    $45

    Требуется нарисовать дизайн лендинга  Тематика: Ремонт квартир  Работу необходимо выполнить до 9.00 (Мск) 16.03.2019  Дизайнеры, уже работающие в данной тематике – в приоритете.  Прикрепляйте примеры своих работ.  Подробности обсуждаются с кандидатами.  Стоимость – 3000 руб.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка дизайна для интернет - магазина

    Добрый день! Интересует разработка дизайна интернет - магазина под ключ.  Прошу ознакомиться с ТЗ - [url=https://docs.google.com/document/d/1444FsWOOo3EfSlr4DdtnFHKkuVFFGz7rn8ixIXsc6RE/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1444FsWOOo3EfSlr4DdtnFHKkuVFFGz7rn8ixIXsc6RE/edit?usp=sharing[/url] В отклике прошу прислать ваше портфолио, релевантный опыт и конкретную стоимость.

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    5 лет назад