Придумать и реализовать дизайн одной внутренней страницы

Здравствуйте! Нужен дизайн главной страницы сайта для компании занимающейся строительством, дизайн проектом и прочими услугами, подробности в тз. Пишем сроки и стоимость. Верстка и прочие услуги не интересуют!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Ищу человека, который бы мог помочь в разработке дизайна для одной внутренней страницы моего проекта. Прикреплю изначальный вид и немного доработанный другим дизайнером вид в плане положения элементов. Мне нужны услуги дизайнера, который бы смог сделать макет страницы + адаптив под мобильные устройства.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Описание доработки в ТЗ https://docs.google.com/document/d/1ec7YzWwOuc37dEXt5-Fjolxf45UdXeRTEV4SfIKPKPY/edit?usp=sharing Не интересуют: 1. Агенства 2. Начинающие программисты 3. Посредники Прошу в предложении сразу писать ваш опыт работы в данной сфере, срок выполнения и стоимость.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт5 лет назад
нужен брендбук на 20 страницДизайн сайтов11 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется выполнить работы: 1. составить прототип 2. спроектировать ui дизайн (Figma) 3. Мобильная/десктопная версия От Вас информация про: 1. Опыт и примеры работ 2. Цена за час 3. Когда готовы начать? 4. Есть ИП/ООО? Оставляйте скайп/whatsapp/telegram, для оперативного обсуждения.Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Требуется в psd формате нарисовать дизайн отзывов на сайт: chisto-23.ru Что хотелось бы видеть: Название компании или Имя Услуга Дата Качество - рейтинг Скорость - рейтинг Вежливость - рейтинг Комментарий - текстДизайн сайтов22 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/ikonkov/portfolio/dizajn-sajtov-9/redizajn-pizzasushiwok-ru-2124881/]Пример работы[/url]Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть группа вк,только вот создал.Нужен красивое оформление:Шапка,ава,товары,вижеты. Готов заплатить 1000рДизайн сайтов17 заявокЗакрыт5 лет назад
- $45
Требуется нарисовать дизайн лендинга Тематика: Ремонт квартир Работу необходимо выполнить до 9.00 (Мск) 16.03.2019 Дизайнеры, уже работающие в данной тематике – в приоритете. Прикрепляйте примеры своих работ. Подробности обсуждаются с кандидатами. Стоимость – 3000 руб.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Интересует разработка дизайна интернет - магазина под ключ. Прошу ознакомиться с ТЗ - [url=https://docs.google.com/document/d/1444FsWOOo3EfSlr4DdtnFHKkuVFFGz7rn8ixIXsc6RE/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1444FsWOOo3EfSlr4DdtnFHKkuVFFGz7rn8ixIXsc6RE/edit?usp=sharing[/url] В отклике прошу прислать ваше портфолио, релевантный опыт и конкретную стоимость.Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт5 лет назад
- $300
Требуется отрисовка дизайна главной страницы согласно макету структуры и ТЗ.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад