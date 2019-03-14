Изменение главной страницы сайта opencart 2.3

Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки160 просмотров
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Описание доработки в ТЗ 

https://docs.google.com/document/d/1ec7YzWwOuc37dEXt5-Fjolxf45UdXeRTEV4SfIKPKPY/edit?usp=sharing 

Не интересуют:

1. Агенства

2. Начинающие программисты

3. Посредники

Прошу в предложении сразу писать ваш опыт работы в данной сфере, срок выполнения и стоимость.

OpenCart
5 лет назад
Dusha17
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
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