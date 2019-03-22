Дизайн сайта страховой компании

Дизайн сайтовЗавершен4 заявки167 просмотров
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Подробности в лс 

Дизайн сайта
5 лет назад
v-max56
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
21 день назад
Выбранный исполнитель
Heylei
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$90
4 дня
WMZ
В сроки уложились, замечания учитывались, сотрудничеством доволен.
Все хорошо,правки четко и по существу, сотрудничеством довольна)