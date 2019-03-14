Разработать и сверстать адаптивный дизайн сайта getthisvideo.com

$500
Дизайн сайтовЗавершен2 заявки213 просмотров
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Разработать и сверстать адаптивный дизайн сайта getthisvideo.com

Дизайн сайта
5 лет назад
nalex87
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
alexskichko
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
день назад
5 лет назад
$200
1 день
Кратчайшие сроки, гуманная цена - очень рекомендую Александра.
Уже далеко не первый наш проект с Алексеем, все, как всегда, на высшем уровне :) Очень приятный человек и заказчик. Мои рекомендации! :)