Редизайн главной страницы сайта

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка166 просмотров
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Обновить дизайн главной страницы интернет-магазина, с учетом последних тенденций в веб-дизайне, при этом сохранив существующий фирменный стиль.

5 лет назад
elina25
Ирина 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$250
4 дня
WMZ
Все отлично, спасибо за работу!
Отличный заказчик с интересным проектом! Работать легко и приятно. Всем рекомендую к сотрудничеству!