Редизайн главной страницы сайта

Тема сайта: техническое обслуживание систем связи лифтов. Срок выполнения — 24.03.2019, до 21:00. Прикрепляйте примеры ваших работ при отклике на объявление. Подробности обсудим с кандидатами. Бюджет - до 3 000 руб.
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