Есть рекомендуемый дизайн, и сайт который нравится
Необходимо отрисовать макет для интернет-магизина светильников
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо найти 3 макета для интернет-магазина светильников. Мы выберем 1 из них.Напишем под него ТЗ.
Перерисовать в псд(не фул копипаст).
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