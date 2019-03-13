Необходимо отрисовать макет для интернет-магизина светильников

$40
Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок172 просмотра
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Необходимо найти 3 макета для интернет-магазина светильников. Мы выберем 1 из них.Напишем под него ТЗ.

Перерисовать в псд(не фул копипаст). 

5 лет назад
JhonSmm
28 летФранция
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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