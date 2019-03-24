Разработка дизайна и UX концепции многостраничного сайта

Дизайн сайтовЗавершен17 заявок210 просмотров
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Требуется дизайнер для отрисовки дизайна и полноценной работы над проектом. Срок - не дольше 12 дней, ТЗ прикрепил

5 лет назад
seoacc
Михаил 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
blvck-
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$50
7 дней
WMZ
Все отлично Задачу выполнил в сроки, всегда был на связи. С первого раза получилось все именно так, как мы себе представляли, и даже лучше.
Всегда был на связи, давал адекватные фидбеки и работа шла легко. Рекомендую
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