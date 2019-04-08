Разработать дизайн главной страницы

Дизайн сайтовЗавершен26 заявок345 просмотров
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Текст https://docs.google.com/document/d/1uaXe1v54YyBfn7jYY7ykcFAKI-ranWS2_k3InYDG3Pk/edit

Бриф https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KLHWG23ODqwUU-QSHfibIBAs7SqH_VY-sZO02oVS3hQ/edit#gid=557727340

5 лет назад
cardlab
Илья 
54 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Heylei
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$80
13 дней
WMZ
Оля грамотно подошла к работе. Дизайн четко отвечает поставленной задаче. Результатом доволен.
Все хорошо,правки по делу!))рекомендую!)
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