UI / Design - Страницы дневника, выращивания растения.

$999
Дизайн сайтовЗакрыт21 заявка364 просмотра
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Требуется переосмыслить расположение, блоков функционала, страницы дневника, выращивания растения. 

Этапы работы:

  • Ознакомление с примером
  • Ознакомление с ТЗ
  • Создание первичного мокапа / мокапов.
  • Оплата 50%
  • Создание палитры и стилей ( углы блоков / кнопок, тени, общий стиль ).
  • Создание детализированого мокапа с политрой и стилем.
  • Создание дизайна.
  • Утверждение и оплата 50%
Пример: страница дневника

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ТЗ на русском языке будет выдано выбранному кандидату.

Важно:

  • Работа будет происходить по этапам выше описаным.
  • Оплата будет происходить как описано выше.
  • Есть уже куча мокапов как мы не хотим чтоб это было !!
  • Очень важно - креативный подход, ибо функционала много на странице, а как это уместить по другому, чем как на примере, довольно не легкая задача.
5 лет назад
klaineroleg
Олег 
42 годаИзраиль
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
18 отзывов
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