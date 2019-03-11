Дизайн Lp

Дизайн сайтовЗакрыт32 заявки274 просмотра
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Необходимо разработать адаптивный дизайн lp на 9 блоков. 

Стилистика - Услуги /IT/ разработка. 

Жду предложения цены/сроков, без них заявка рассматриваться не будет. 

Прошу оставлять заявки, тех кто имеет опыт разработки крутого дизайна для сферы услуг. 

Успешным кандидатам вышлю прототип и подробное ТЗ.

5 лет назад
ander991
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
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