Работы по двум сайтам сделанным на Wordpress с редактором Elementor, внести мелкие правки в дизайн - настроить автоматизированную рассылку новых постов, подготовить сайт к работе. Исправить ошибки обозначенные в комплексном аудите сайта. Понять и разрешить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать адаптивный дизайн lp на 9 блоков.
Стилистика - Услуги /IT/ разработка.
Жду предложения цены/сроков, без них заявка рассматриваться не будет.
Прошу оставлять заявки, тех кто имеет опыт разработки крутого дизайна для сферы услуг.
Успешным кандидатам вышлю прототип и подробное ТЗ.
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