Создать перспективную шапку для сайта

Требуется провести рефакторинг страниц и элементов сайта, опираясь на пожелания. Приветствуется предложение своих идей. ТЗ с пожеланиями прикладываю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте , у меня сайт есть , но нужна хорошая шапка , на которой нужно разместить скайп , телефон, ссыки на соц сети , названия услуг и подписка на ютуб. https://astrotaro7.ru
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день, необходимо сделать приближенно похожий шаблон данного сайта [url=https://akb-kuban.ru/]akb-kuban.ru[/url] Жду предложения цен и способов решения.Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется создать концепцию оформления сайта, опросив автора идеи, создать концепт дизайна, отрисовать элементы дизайна (иконки, фон и т. д.)Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт5 лет назад
- $7
Нужно 3 картинки Логотип. Максимальные размер 137px на 24px. png на прозрачном фоне Главное изображение 1920px ширина 400px высота Изображение для мобильной версии Ширина 640px высота 330px Название и тема картинок - Яркий Я Это тестовый магазин по продаже ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день. Необходимо нарисовать красивый и современный дизайн для сайта. Сайт должен иметь адаптивную верстку. также не должно разрушиться существующее мобильное приложение после верстки.Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт5 лет назад
отрисовать 2 стрДизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/6eDa/portfolio/dizajn-sajtov-9/maket-pod-hosting-iron-host-ru-2083739/]Пример работы[/url]Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно разработать дизайн страницы статьи (поста, блога). Подробное ТЗ вышлю по запросу. Нужны примеры работ от вас (желательно с ссылками на готовые сайты) и примерные цены за разработку 1 страницы. В дизайне нужно продумать много элементов ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт5 лет назад
[table]ЗадачаПроект: Для менеджеров по продажам и начинающий предпринимателям Нарисовать: Дизайн лендинга 2-3 варианта Задача: Дизайн должен решать проблемы: узнаваемости нового бренда и платформы Проблемы которые решает сайт: Начинающий предпринимателей и продавцов/менеджеров это что наша компания становиться гарантом бизнеса ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт5 лет назад
- $25
Есть быстро сделанный на 80% сайт предприятия на Ucoz (стандартная тема №1725) состоящий из главной и трех дополнительх страниц. Никаких дополнительных модулей (пользователи, форум, календарь, счетчики...). Необходимо поправить дизайн сайта: 1. Найти и удалить (перенаправить) страницы ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт5 лет назад