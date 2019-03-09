Дизайн лендинга без верстки

Дизайн сайтовЗакрыт29 заявок639 просмотров
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[table]ЗадачаПроект: Для менеджеров по продажам и начинающий предпринимателям 

Нарисовать: Дизайн лендинга 2-3 варианта 

Задача: Дизайн должен решать проблемы: узнаваемости нового бренда и платформы 

Проблемы которые решает сайт: Начинающий предпринимателей и продавцов/менеджеров это что наша компания становиться гарантом бизнеса и предпринимателей и выступаем в роли инвесторов. 

Примеры дизайнов которые +/- нравятся + внутри будет текста и блоки. 

1. Блок шапка лого(Fundument)+ Фундамент для Бизнесменов + телефон + кнопка оставить заявку + Видео обьяснение что это за проект и презентация. 

2. Боли клиентов 

3. О нас о услугах и тд 

4. Преимущества 

5. Блок ОФЕЕР 

6. FAQ 

7. футер и офер с предложением.

Обязательные требованияПрием в PSD формате. 

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Дизайн лендинга
5 лет назад
DarinaKulsitova
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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