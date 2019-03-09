Дизайн лендинга без верстки

[table]ЗадачаПроект: Для менеджеров по продажам и начинающий предпринимателям

Нарисовать: Дизайн лендинга 2-3 варианта

Задача: Дизайн должен решать проблемы: узнаваемости нового бренда и платформы

Проблемы которые решает сайт: Начинающий предпринимателей и продавцов/менеджеров это что наша компания становиться гарантом бизнеса и предпринимателей и выступаем в роли инвесторов.

Примеры дизайнов которые +/- нравятся + внутри будет текста и блоки.

1. Блок шапка лого(Fundument)+ Фундамент для Бизнесменов + телефон + кнопка оставить заявку + Видео обьяснение что это за проект и презентация.

2. Боли клиентов

3. О нас о услугах и тд

4. Преимущества

5. Блок ОФЕЕР

6. FAQ

7. футер и офер с предложением.

Обязательные требованияПрием в PSD формате.

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