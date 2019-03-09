Дизайн лендинга без верстки

В прикрепленных файлах макеты пилотной версии системы по работе с постоянными покупателями (для применения скидки покупатели идентифицируются по лицу с помощью камеры на кассе и специального ПО). Данный интерфейс предназначен для оператора-кассира. По макетам страниц необходимо сделать дизайн ...
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[table]ЗадачаПроект: Для менеджеров по продажам и начинающий предпринимателям
Нарисовать: Дизайн лендинга 2-3 варианта
Задача: Дизайн должен решать проблемы: узнаваемости нового бренда и платформы
Проблемы которые решает сайт: Начинающий предпринимателей и продавцов/менеджеров это что наша компания становиться гарантом бизнеса и предпринимателей и выступаем в роли инвесторов.
Примеры дизайнов которые +/- нравятся + внутри будет текста и блоки.
1. Блок шапка лого(Fundument)+ Фундамент для Бизнесменов + телефон + кнопка оставить заявку + Видео обьяснение что это за проект и презентация.
2. Боли клиентов
3. О нас о услугах и тд
4. Преимущества
5. Блок ОФЕЕР
6. FAQ
7. футер и офер с предложением.
Обязательные требованияПрием в PSD формате.
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