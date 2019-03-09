Улучшение дизайна готового простого сайта на Ucoz

$25
Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки191 просмотр
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Есть быстро сделанный на 80% сайт предприятия на Ucoz (стандартная тема №1725) состоящий из главной и трех дополнительх страниц. Никаких дополнительных модулей (пользователи, форум, календарь, счетчики...). Необходимо поправить дизайн сайта:

1. Найти и удалить (перенаправить) страницы без использования (страница подписки, sitemap.xml, ошибка 403, поиск ...).

2. Улучшить логотип в левом верхнем углу. Выравнивание блока всегда по левому краю, что бы не менял размер и положение в зависимости от изменения окна. Улучшить дизайн логотипа (белый фон?, обсудить...).

3. Добавить кнопки (EN | FR) в верхней правой части сайта. Сайт изначально на английском языке, необходимо добавить страницы на французском (Google translate? или я могу дать текст на французском - обсудить).

4. (Опционально) Перевести стандартные фразы в движке Ucoz на английские. 

5. Убрать опцию прокрутку окна, когда она не нужна (сайт влазит целиком в окно).

6. Удалить всплывающее окно про разрешение уведомлений.

7. Выравнивание блока меню и контактов по левому краю (header).

8. Сделать так, что бы сайт отображался одинаково во всех браузерах. В IE присутствуют некоторые проблемы. Иконки R&D, CAD, CAE выглядят слишком резкими; блок контактов без иконок и сдвинут; плохо работает карусель.

9. Возможны другие небольшие поправки.

10. Предложения по небольшим улучшениям также приветствуются.

5 лет назад
dmtrlndvch
Дмитрий 
42 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
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