Изменить фон на сайте(Wordpres)

Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок177 просмотров
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Необходимо изменить синий  фон странице сайта на картинку города Казань.

При этом,оставив  все значки.

Ссылка на сайт во вложении.

5 лет назад
Ivannnn16
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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