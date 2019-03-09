Изменить фон на сайте(Wordpres)

Есть вот такой сайт [url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flambert.kwst.net%2Fsite%2Findex.html&cc_key=]http://lambert.kwst.net/site/index.html[/url] Мне необходимо сделай дизайн похожий на этот сайт, но что бы при сравнении моего сайта и этого было не понятно что мой сайт был сделан с этого сайта.