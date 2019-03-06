Обновление дизайна действующего сайта

Нужен дизайн двух страниц с адаптивами. Подробности обсудили
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать новый дизайн действующего сайта, так же добавить новые разделы, настроить мобильную версию сайта т дополнительные плюшки.
Сайт на Opencart, в личном сообщении укажу адрес сайта.
В вложении скрин доработок, прошу указать сроки и цены по данному ТЗ.
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