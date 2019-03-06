Обновление дизайна действующего сайта

Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок245 просмотров
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Необходимо сделать новый дизайн действующего сайта, так же добавить новые разделы, настроить мобильную версию сайта т дополнительные плюшки. 

Сайт на Opencart, в личном сообщении укажу адрес сайта. 

В вложении скрин доработок, прошу указать сроки и цены по данному ТЗ.  

5 лет назад
valeriukravchenk
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад