Сделать прототип веб-портала на sketch.

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок194 просмотра
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 У нас имеется описание идеи портала, сервисов, и некоторых UI - форм. 

Требуется как консультация по созданию общего концепта, так и реализация кликабельного прототипа.

Нужно будет разобраться в основных процессах будущего продукта, продумать способы взаимодействия пользователя с продуктом.

После этого нужно создать прототип всего портала. Также важной частью будет создание красивых анимации. Прототип должен очень хорошо выглядеть.

Важно владение английским языком.

Если сработаемся, будем рады дальнейшему сотрудничеству.

5 лет назад
Pashkou
40 летШвейцария
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад