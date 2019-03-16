Дизайн лэндинга

Добрый день! В связи с расширением ищем опытного дизайнера на удаленную работу. Основная суть работы: разработка креативов на автомобильную тематику со множеством ресайзов (для веба, наружки и полиграфии). При нахождении в г.Уфа возможна работа в удобном офисе. Для ...