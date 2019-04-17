Требуются работы по WordPress, а именно касаемо тем, создание, редактирование, перенос с других CMS. Друзья, давайте только цены в рамках.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ с текстом и прототипом тут https://docs.google.com/document/d/1utrW8soqt1xav5BfwLWDk56ddFpYAqvpZDwmbePCX1k/edit
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