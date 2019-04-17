Дизайн ЛП

Дизайн сайтовЗавершен42 заявки1076 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ТЗ с текстом и прототипом тут https://docs.google.com/document/d/1utrW8soqt1xav5BfwLWDk56ddFpYAqvpZDwmbePCX1k/edit

Лого прикрепляю

Пишите цену и сроки

5 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
cheeser
Артём 
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$30
16 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
  • Похожие заказы

  • Lending page

    Создание туристического одностраничного сайта (самописный вариант) не на базе генератора!

    Дизайн сайтов49 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется специалист по MediaWiki

    Требуется настроить шаблон Mediawiki к внешнему виду основной части сайта (wiki работает как дополнение к сайту). Функционал в порядке, задачи: 1 - внешний вид (устроит модификация шаблонов по умолчанию); 2 - уборка "технических" ссылок и блоков mediawiki от ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оформить группу VK

    Красиво оформить группу VK Динамическая обложка (дата, день недели, время, последние участники 3 шт)

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн лендинга

    Нарисовать дизайн лендинга для студии оформления свадеб. Прототип строения лендинга и ТЗ в приложении. Необходимо предоставить изображение в формате psd, подготовленное для верстки и программирования. Оплата только ПОСЛЕ выполнения работы (после утверждения jpg), можно по безопасной сделке.

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужен дизайн для wordpress блога

    $70

    Привет друзья!  Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress.  Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога,  главной страницы и внутренней, логотип. Сделать дизайн мобильной версии.  Дизайн создаю в рамках школы блоггеров А.Борисова. ТЗ и примерный ...

    WordPress
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сочный первый (один!) экран сайта

    $50

    Доброго времени суток! Нужен талантливый дизайнер, который сделает первый и единственный экран лендинга! Строго для тех, кто много работает с графикой, классно собирает из рефов конечный результат. Примеры работ скину в ТЗ, рефы - прикрепил. Очень динамичная, захватывающая атмосфера ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно создать таблицу с анимацией. (сайт на движке WP)

    всем привет. Необходимо создать таблицу с анимаицей при наведении курсора. Вот пример подобной таблицы (список ВПН сервисов) - https://www.top10bestvpn.com/?utm_content=site_logo Нужно сделать примерно тоже самое, чтобы в будущем владелец сайта мог самостоятельно добавлять элементы и увеличивать список.

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • 1 страница

    $25

    Сделать премиально https://drive.google.com/file/d/1lZZRJ4jCQb29VCsmK8b8SHjTHGd-K1j3/view?usp=sharing

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад