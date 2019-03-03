Сочный первый (один!) экран сайта

Доброго времени суток!

Нужен талантливый дизайнер, который сделает первый и единственный экран лендинга!

Строго для тех, кто много работает с графикой, классно собирает из рефов конечный результат.

Примеры работ скину в ТЗ, рефы - прикрепил.

Очень динамичная, захватывающая атмосфера должна быть.

Очень хотелось бы найти исполнителя до завтрашнего дня.

Приоритет тем, кто рисовал для игровых серверов сайты или китайской товарки.