Редизайн cуществующего сайта.

$500
Дизайн сайтовЗакрыт41 заявка304 просмотра
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Задача сделать легкую "косметику" текущему сайту vozim.by. Координально ничего менять не хотим, необходимо только освежить текущий дизайн. Карты, заголовки, иконки, кнопки, шрифты, поля для заполнений и тд. + отрисовать моб версию, сейчас ее нет. + может продумать струкуту и сделать более удобную.

5 лет назад
guest_15516326683408
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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