Редизайн cуществующего сайта.

Для сайта системы проверки позиций мы хотим сделать редизайн. Для того что бы минимизировать переделки, делаем первый экран, если все ок дорисовываем остальные блоки. Прототип в приложении и детали https://docs.google.com/document/d/1VwvpdYzUdEmP0gf74lamKsAiGzpWNh3OtY3d2EsukCA/edit?usp=sharing
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача сделать легкую "косметику" текущему сайту vozim.by. Координально ничего менять не хотим, необходимо только освежить текущий дизайн. Карты, заголовки, иконки, кнопки, шрифты, поля для заполнений и тд. + отрисовать моб версию, сейчас ее нет. + может продумать струкуту и сделать более удобную.
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