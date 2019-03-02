Дизайн лендинга

$400
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка126 просмотров
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Нужно сделать лендинг с адаптивами для планшетов и смартфонов. Подробности обсудили

Дизайн лендинга
5 лет назад
Simang
25 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$400
5 дней
WMZ
Отличный веб дизайнер. Профессионально выполнил свою работу. Учел все мои правки. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
Легко и просто работать с Артемом, замечательный заказчик! Подробное ТЗ, понятные хотелки, быстрая оплата, всегда на связи. Всем рекомендую к сотрудничеству!
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