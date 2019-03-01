Дизайн для страниц кейсов для DC-agency.org

Прототипирование интерфейса сайта - одна страница, главная Есть сайт с услугами, есть список услуг (Digital marketing - seo, smm, PPC, SEO aufit etc...)Но нет главной страницы. Нужно спроектировать главнуюстраницу, распределить правильно и логично все блоки. Примеры ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для рекламного агенства DC-agency.org нужно красиво оформить страницы кейсы.
На данный момент тексты кейсов (содержание) написаны. Есть сканы отзывов (благодарственных писем), где-то есть видео отзыв от клиента. Задача красиво оформить кейс https://www.jami.ru/works/25-rdi/ и https://kinetica.su/keisy/vostok-service/
Вот тексты кейсов всего их 9 штук.
https://docs.google.com/document/d/1_QddvNRnVmt8H2p8PomKLQxWlVDqfKNdEstAmIRAZpE/edit?usp=sharing
Исполнитель укажи стоимость работы под ключ за 9 кейсов и сроки работы.
Если есть похожий опыт, то дай ссылки на примеры работ, это будет плюсом в вашу пользу.
Анна задала ряд хороших уточняющих вопросов.
1) Каждый кейс это отдельный ЛП.
2) Оформляем их в одном стиле.
Мы нашли стиль в котором хотим оформить сайт
как тут (черный и белый + красивая картинка в первом экране.
https://dc-agency.org/uslugi/kontent-marketing/
https://dc-agency.org/uslugi/targetirovannaya-reklama/
Остальные внутренние страницы будем подтягивать под этот стиль.
3) Финальная версия текстов кейсов - это то что в ворде (гугл.доксе).
4) Фото клиентов и сотрудников мы запросим и подготовим. Но в некоторых случаях вото не будет так что вы со стока можете взять случайного "мужика".
Ещё есть задача, выбрать некий стиль, в котором будем рисовать график роста трафика (вместо скриншотов посещаемости сайта из Я.Метрики) Кейс - Пласт.ру
+ ещё задача красиво оформить таблицу (запрос - позиция) Кейсы - Большевичка, Полировка дисков.
5) Нам нужен будет только дизайн, макет.. Верстку мы сами сделаем.
Дизайн для мобильной версии тоже нужно будет проработать.
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