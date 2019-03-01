Дизайн для страниц кейсов для DC-agency.org

Для рекламного агенства DC-agency.org нужно красиво оформить страницы кейсы.

На данный момент тексты кейсов (содержание) написаны. Есть сканы отзывов (благодарственных писем), где-то есть видео отзыв от клиента. Задача красиво оформить кейс https://www.jami.ru/works/25-rdi/ и https://kinetica.su/keisy/vostok-service/

Вот тексты кейсов всего их 9 штук.

https://docs.google.com/document/d/1_QddvNRnVmt8H2p8PomKLQxWlVDqfKNdEstAmIRAZpE/edit?usp=sharing

Исполнитель укажи стоимость работы под ключ за 9 кейсов и сроки работы.

Если есть похожий опыт, то дай ссылки на примеры работ, это будет плюсом в вашу пользу.

Анна задала ряд хороших уточняющих вопросов.

1) Каждый кейс это отдельный ЛП.

2) Оформляем их в одном стиле.

Мы нашли стиль в котором хотим оформить сайт

как тут (черный и белый + красивая картинка в первом экране.

https://dc-agency.org/uslugi/kontent-marketing/

https://dc-agency.org/uslugi/targetirovannaya-reklama/

Остальные внутренние страницы будем подтягивать под этот стиль.

3) Финальная версия текстов кейсов - это то что в ворде (гугл.доксе).

4) Фото клиентов и сотрудников мы запросим и подготовим. Но в некоторых случаях вото не будет так что вы со стока можете взять случайного "мужика".

Ещё есть задача, выбрать некий стиль, в котором будем рисовать график роста трафика (вместо скриншотов посещаемости сайта из Я.Метрики) Кейс - Пласт.ру

+ ещё задача красиво оформить таблицу (запрос - позиция) Кейсы - Большевичка, Полировка дисков.

5) Нам нужен будет только дизайн, макет.. Верстку мы сами сделаем.

Дизайн для мобильной версии тоже нужно будет проработать.