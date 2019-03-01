Прототипирование интерфейса главной страницы сайта

Прототипирование интерфейса сайта - одна страница, главная Есть сайт с услугами, есть список услуг (Digital marketing - seo, smm, PPC, SEO aufit etc...)Но нет главной страницы. Нужно спроектировать главнуюстраницу, распределить правильно и логично все блоки. Примеры сайтов которые нравятся - я предоставлю. Важно изучить тему сайта, и грамотно логичено распределить блоки, Дизайн делать не нужно, только блоки прототипа рассставить