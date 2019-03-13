Нарисовать лендинг для семинара

$60
Дизайн сайтовЗавершен2 заявки137 просмотров
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Нужно нарисовать лендинг для семинара

6 блоков:

Первый экран, шапка

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Отзывы участников

Программа семинара

Автор и ведущий

5 лет назад
Deyneko_7
Евгений 
50 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Andy-graphic
Андрей 
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 часа назад
5 лет назад
$60
2 дня
Скажу коротко: Красавчик Это не первый, а 3 или 4 заказ у Андрея Качеством доволен Лендинги хорошо работают - все супер рекомендую
Очередной успешный проект с Евгением. Продолжаю рекомендовать, продолжаем сотрудничество.
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