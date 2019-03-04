вот тут https://xn--80aleen8i.xn--p1ai/kalkuljator/zhaljuzi/ есть такая картинка http://joxi.ru/Y2LzgQJi7QGyDr https://xn--80aleen8i.xn--p1ai/calc/jaluzi/img/vert_tkan.png она png! а под неё просто ложится картинка с разными жалюзи! Вот мне нужна такая картинка Есть исходник в векторе Предлагайте цену Кто готов взяться сейчас - пишите
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать дизайн лендинга для онлайн-школы.
Срок - 04.03.19 до 11-00 московского времени.
Просьба при ответе на проект прикреплять ссылки на ваши работы.
Бюджет 2500 рублей
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