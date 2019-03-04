Дизайн лендинга

$37
Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок148 просмотров
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Нужно нарисовать дизайн лендинга для онлайн-школы.

Срок - 04.03.19 до 11-00 московского времени.

Просьба при ответе на проект прикреплять ссылки на ваши работы.

Бюджет 2500 рублей

Дизайн лендинга
5 лет назад
avellexx
Лев 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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