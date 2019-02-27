Добрый день.

Меня зовут Андрей, у меня есть потребность в ваших услугах.

Нужно разработать прототип лендинга для веб - студии.

Есть набросок и пояснение к нему. Возьметесь?

Прошу описать сценарий нашего взаимодействия, т.к. не только я, но и компания заинтересована в аутсорсинге этого этапа разработки (прототипирования).

На данный момент есть сырой вариант прототипа и тз - текстовое пояснение.

Подходящему кандидату вышлю все материалы.