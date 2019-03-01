Сделать лендинг в одну страницу

$75
Дизайн сайтовЗавершен3 заявки169 просмотров
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АпгрейдМен    UpgradeMan

Текст

Бесплатный онлайн тренинг-курс:  

“Кратное повышение качества жизни и производительности труда за 7 дней”

Ты должен пройти этот курс чтобы научится:

  • Ставить амбициозные цели и реально достигать их
  • Быстро развивать у себя правильные привычки
  • Организовать финансовый учет чтобы денег всегда и на все хватало
  • Планировать свои дела так чтобы все успевать
  • Вести свой неповторимый стиль жизни
  • Постоянно быть на позитиве и радоваться жизни!
Выйдите на максимальный уровень вашей жизни и получайте от этого удовольствие!!!

Кнопка:

Начни свой апгрейд прямо сейчас и бесплатно

форма ввода емайла и пароля для регистрации.

Снизу:

от создателя популярнейшего планировщика ЛидерТаск

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ТЗ по лендингу:

  • на 1 экран
  • Как для ПК, так и для мобильных устройств
  • общий стиль - брутально, стильно, футуристическое, (например, роботы из старкрафта)
  • нужен логотип уникальный и стильный = стальные буквы U M и UpgradeMan в 3D
  • не шаблонно - запрещено использовать типовые шаблоны лендингов.
  • лендинг передает атмосферу - модернизации, апгрейда, рост, совершенствование
5 лет назад
gvozdok
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Andy-graphic
Андрей 
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 часа назад
5 лет назад
$65
2 дня
Работа выполнена в срок. Все правки и пожелания были учтены. Рекомендую
Повторный успешный опыт сотрудничества. Рекомендую.