Сделать лендинг в одну страницу

Ищем человека для дизайна баннеров. Ссылка на сайт и подробная информация о баннерах в прикрепленном файле. Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с тематикой. Ждем Ваши предложения по ценам.
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АпгрейдМен UpgradeMan
Текст
Бесплатный онлайн тренинг-курс:
“Кратное повышение качества жизни и производительности труда за 7 дней”
Ты должен пройти этот курс чтобы научится:
- Ставить амбициозные цели и реально достигать их
- Быстро развивать у себя правильные привычки
- Организовать финансовый учет чтобы денег всегда и на все хватало
- Планировать свои дела так чтобы все успевать
- Вести свой неповторимый стиль жизни
- Постоянно быть на позитиве и радоваться жизни!
Кнопка:
Начни свой апгрейд прямо сейчас и бесплатно
форма ввода емайла и пароля для регистрации.
Снизу:
от создателя популярнейшего планировщика ЛидерТаск
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ТЗ по лендингу:
- на 1 экран
- Как для ПК, так и для мобильных устройств
- общий стиль - брутально, стильно, футуристическое, (например, роботы из старкрафта)
- нужен логотип уникальный и стильный = стальные буквы U M и UpgradeMan в 3D
- не шаблонно - запрещено использовать типовые шаблоны лендингов.
- лендинг передает атмосферу - модернизации, апгрейда, рост, совершенствование
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