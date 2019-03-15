Сделать превьюшку для видео на ютубе

$10
Дизайн сайтовЗавершен6 заявок357 просмотров
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#1$10

Здравствуйте. Вот наш сайт https://www.domcomfort.ru/

Вот ютуб канал человека, который занимается монтажом кровли. https://www.youtube.com/channel/UCFFSJt8o400SWmrXuCJju0g

Задача. Сделать красивые превьюшки на видео, желательно в стиле и цветах сайта.

Для конкурса достаточно 1-2 превьюшки. Все остальное обсудим уже с победителем.

5 лет назад
Alexandr177
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
lyubimov_v
28 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
#1
Талантливый и креативный дизайнер, рекомендую к сотрудничеству!)
Заказчик четко и понятно сформулировал то, что требуется сделать. Быстрая обратная связь и приятное общение. Рекомендую!
Заявки фрилансеров
lyubimov_v
28 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
#1