Дизайн интернет-магазина цветов

Нужен дизайнер для оформления страницы лендинга. Тема: бани-бочки Сроки: 16 марта, до 10.00 часов по МСК, Цена: 2500 Приоритет буду отдавать исполнителям, которые уже работали с похожей тематикой. Ориентировочные образцы сайтов для большего понимания конечного результата могу предоставить. Работу принимаю в ...