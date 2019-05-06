Дизайн интернет-магазина цветов

Дизайн сайтовЗавершен36 заявок316 просмотров
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Дизайн интернет-магазина, стильный, аккуратный, запоминающийся, индивидуальный. Примеры сайты в ТЗ есть.  

Оплата за работу частями. 

5 лет назад
bicomm
41 годПольша
10 лет в сервисе
Был
20 часов назад
Выбранный исполнитель
KnopochkaN
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
5 лет назад
$350
8 дней
Все отлично
Еще в процессе, пока все ок
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  • Создать современный, креативный дизайн для группы в вк

    $10

    Дизайн адаптивный комп, телефон: аватар, шапка, обложка для товаров, маска для постов, маска для кейсов, меню Посыл: перезагрузка, продвижение, возобновление, возрождение Тематика: смм агентство, реклама На шапке: лого (возможно корректировка - объемные буквы или с каким-либо эффектом), кнопка ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Простой логотип

    Нужен простой логотип для сайта bitok @by + favicon Тематика криптовалюты. На белом и черном фонах, вектор. Стилистика (https://localbitcoins.by) Оставляйте пожалуйста предложения.

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать дизайн кейса (для веб-страницы)

    $50

    Из исходника в psd, требуется создать страницу кейса для портфолио на сайте [url=http://wnfx.ru/portfolios/]http://wnfx.ru/portfolios/[/url]. Проект Ставка24, (вот так кейс оформлен на Бехансе [url=https://www.behance.net/gallery/59581175/Interactive-Prototype-for-Stavka24-web-service]https://www.behance.net/gallery/59581175/Interactive-Prototype-for-Stavka24-web-service[/url])

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Редизайн картинки

    Есть картинка нарисованная от руки. Необходимо: 1. В графическом редакторе придать ей более аккуратный вид 2. Все надписи выполнить машинным красивым шрифтом (в некоторых есть корректировки синим цветом)

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нужен дизайнер для оформления страницы лендинга.

    $40

    Нужен дизайнер для оформления страницы лендинга.  Тема: бани-бочки  Сроки: 16 марта, до 10.00 часов по МСК,    Цена: 2500    Приоритет буду отдавать исполнителям, которые уже работали с похожей тематикой.    Ориентировочные образцы сайтов для большего понимания конечного результата могу предоставить.    Работу принимаю в ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оформить страницу кейса на сайте

    Требуется оформить страницу кейса для портфолио на сайте http://wnfx.ru/portfolios/. Проект Ставка24, страница кейса на Бехансе https://www.behance.net/gallery/59581175/Interactive-Prototype-for-Stavka24-web-service Существуют исходники в psd

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен дизайнер для оформления страницы лендинга.

    $40

    Нужен дизайнер для оформления страницы лендинга.   Тема: Лидогенерация   Сроки: 16 марта, до 10.00 часов по МСК,    Цена: 2500    Приоритет буду отдавать исполнителям, которые уже работали с похожей тематикой.    Ориентировочные образцы сайтов для большего понимания конечного результата могу предоставить.    Работу принимаю в ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Несколько правок в дизайне сайте

    $15

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    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад