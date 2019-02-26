Требуется разработать дизайн Landing Page в короткие сроки 5-7 блоков . Пишите цену и сроки , а так же присылайте портфолио
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайнер для оформления страницы лендинга.
Тема: бани-бочки
Сроки: 16 марта, до 10.00 часов по МСК,
Цена: 2500
Приоритет буду отдавать исполнителям, которые уже работали с похожей тематикой.
Ориентировочные образцы сайтов для большего понимания конечного результата могу предоставить.
Работу принимаю в формате PSD, сначала первый экран проверка. Далее остальное.
Прикрепляйте примеры Ваших работ при отписке на проект.
Подробности работы обсудим с кандидатами.
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