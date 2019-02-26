Нужен дизайн для группы в вконтакте

разработать с нуля, дизайн проект продающего одностраничника. Техническая реализация будет производиться силами заказчика. Задача: 1 Логотип и слоган 2 Визуальное наполнение (картинки, фон) 3 Текстовое наполнение (ключевые слова предоставим) 4 Структура сайта (схема наполнения- движения по сайту) 5 Визуальные эффекты (было-стало, ...
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Сроки выполнения 1 день
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