Дизайн пяти блоков для лендинга

Дизайн сайтовЗавершен19 заявок274 просмотра
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Дизайн должен быть в стилистике сайта: rilassanti ru

На 3 разрешения десктоп планшет и телефон.

Текст для блоков: https://drive.google.com/open?id=1AEgV_obcpfE33uWf-4KFt479KRGuf923mdLC-mdSZO8

Фотошоп либо фигма

5 лет назад
Alex870
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
nikitachirkun
Никита 
28 летПольша
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$50
7 дней
Отличный исполнитель! Всегда на связи, пишет на всех этапах работы, предлагает различные варианты реализации. Спасибо за работу.
Отличный заказчик, всё прошло быстро и без проблем, рекомендую.