Дизайн пяти блоков для лендинга

Дорисовка внутренних страниц и дизайн личного кабинета (вторая часть)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн должен быть в стилистике сайта: rilassanti ru
На 3 разрешения десктоп планшет и телефон.
Текст для блоков: https://drive.google.com/open?id=1AEgV_obcpfE33uWf-4KFt479KRGuf923mdLC-mdSZO8
Фотошоп либо фигма
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