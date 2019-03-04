Дизайн пяти блоков для лендинга

Интернет магазин с оплатой онлайн Страницы: 1. Меню с блюдами 2. Станица блога 3. Страница об акциях 4. Страница для корпоративных клиентов 5. Страница для организации банкета с функцией просчета Категории блюд в меню: 1. Горячие блюда: А) блюда из баранины Б) блюда из курицы В) ...