Дизайн личного кабинета

Дизайн сайтовЗавершен6 заявок196 просмотров
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Дорисовка внутренних страниц и дизайн личного кабинета (вторая часть) 

5 лет назад
guest_15217069586459
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
vadim_lysenko
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад
$850
7 дней
WMZ
Профи своего дела, рекомендую! Задача была сложной, много мелких деталей и нюансов, но Вадим справился великолепно. В ходе работы некоторые страницы пропустили при создании ТЗ, они не сложные, но Вадим сделал их бесплатно, это очень приятно
Спасибо, буду рад еще поработать) Рекомендую!