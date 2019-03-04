Дизайн личного кабинета

Профи своего дела, рекомендую! Задача была сложной, много мелких деталей и нюансов, но Вадим справился великолепно. В ходе работы некоторые страницы пропустили при создании ТЗ, они не сложные, но Вадим сделал их бесплатно, это очень приятно