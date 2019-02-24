Интернет магазин с оплатой онлайн Страницы: 1. Меню с блюдами 2. Станица блога 3. Страница об акциях 4. Страница для корпоративных клиентов 5. Страница для организации банкета с функцией просчета Категории блюд в меню: 1. Горячие блюда: А) блюда из баранины Б) блюда из курицы В) ...
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Нужен дизайн сайта
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