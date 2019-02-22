Дизайн лендинга

Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок211 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен адаптивный лендинг подходящий под всё, начиная от ПК до ФБ на смартфоне. Есть толькон примерная идея, как должно быть. Картинок нет. Тема "Кондиционеры оптом"

Дизайн лендинга
5 лет назад
KonventUa
Сергей 
52 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Сделать дизайн сайта

    Необходимо сделать презентационный лендинг пейдж для клуба виртуальной реальности, на котором можно онлайн записаться на дату и время для игры и можно полистать меню игр, винного бара и кофейни в виде каруселей

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн-макет одной страницы сайта с типовыми блоками и UI kit

    ·    Требуется разработка дизайн-макета одной страницы сайта со всеми типовыми блоками ·    Результат работы: 2 файла в формате PSD –дизайн-макет страницы и UI-kit ·    Миссия сайта: выбора заказчика как поставщика услуг ·    Прилагаемые файлы: логотип ·    Ссылка на прототип: kpkdiz.server-profi.ru

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Создать сайт

    Нужно создать сайт туристических услуг наподобие такого [url=https://bluebird.by/type/child/]https://bluebird.by/type/child/[/url] с похожими цветами, но с иной цветовой гаммой. Нужно, чтоб выглядело интересно и своеобразно. Сколько будет стоить такая работа с нуля? Есть только пример сайта, который приложил выше.  Желательно, чтоб ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нарисовать шапку для веломагазина

    $15

    Требования: -разрешение 1140Х250 пикс.  ВНИМАНИЕ!! Никаких текстов рисовать на шапке не нужно, так как они реализованы с помощью html и css. Только шапка!! Обязательно прислать PSD-исходник.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нарисовать шапку для интернет-магазина велосипедов и аксессуаров

    $10

    Требования: -разрешение 1140Х250 пикс.  ВНИМАНИЕ!! Никаких текстов рисовать на шапке не нужно, так как они реализованы с помощью html и css. Только шапка!! Имеется интернет-магазин, на котором нужно сменить шапку: [url=https://velife.ru/shop]https://velife.ru/shop[/url]  Необходимо нарисовать продавца и покупателей, а также витрину с ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка дизайна сайта

    Необходима быстрая разработка вэб дизайна интернет магазина, предоставление услуг аренды оборудования.  Логотип и фирстиль имеется. Очень важно что бы дизайн был стильный и современный.  Подбор контента(картинок), прорисовка иллюстраций. Более детально - в личные сообщения

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    5 лет назад