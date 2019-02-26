Перенести письма из Сендпульс в Битрикс

Я обычно пишу короткие отзывы. Но здесь особый случай. Помимо того что у Елены есть чувство как сделать лендинг легким для восприятия, она улавливает современные тенденции, то есть современна и обладает логическим мышлением. Помимо этого она еще и неравнодушна к делу за которое берется, быстро начинает принимать близко к сердцу миссию фирмы, видит что можно еще сделать в других сферах, ей нравится когда хорошо получается. Ее волнует в первую очередь не выгода, а совместный успех. Кроме того, как человек она позитивна и притягательна. С ней приятно общаться. И я с трудом удерживаюсь что бы не поболтать с ней о жизни. Настроен на долгое сотрудничество.