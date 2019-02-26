Перенести письма из Сендпульс в Битрикс

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Нужно перенести два письма из Сендпульс в СРМ Маркетинг в Битриксе в виде лендингов. Если появятся идеи то предложить и доработать 

5 лет назад
Valentin007
58 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
4u4uka
Елена 
37 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
5 лет назад
$10
4 дня
WMZ
Я обычно пишу короткие отзывы. Но здесь особый случай. Помимо того что у Елены есть чувство как сделать лендинг легким для восприятия, она улавливает современные тенденции, то есть современна и обладает логическим мышлением. Помимо этого она еще и неравнодушна к делу за которое берется, быстро начинает принимать близко к сердцу миссию фирмы, видит что можно еще сделать в других сферах, ей нравится когда хорошо получается. Ее волнует в первую очередь не выгода, а совместный успех. Кроме того, как человек она позитивна и притягательна. С ней приятно общаться. И я с трудом удерживаюсь что бы не поболтать с ней о жизни. Настроен на долгое сотрудничество.
Очень нравится работать с Валентином, человек профи в своей сфере. Очень быстро и толково отвечает на поставленные вопросы. Он просто мечта а не заказчик!