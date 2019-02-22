Разработка дизайна сайта

Дизайн сайтовЗакрыт29 заявок290 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходима быстрая разработка вэб дизайна интернет магазина, предоставление услуг аренды оборудования. 

Логотип и фирстиль имеется.

Очень важно что бы дизайн был стильный и современный. 

Подбор контента(картинок), прорисовка иллюстраций.

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5 лет назад
guest_15508590090358
5 лет в сервисе
Был
4 года назад