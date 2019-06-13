Хочу попросить сделать первую/базовую страницу сайта. Она будет Статическая, как в этом сайте образце [url=http://www.lobstergroup.ru/]www.lobstergroup.ru[/url]Идея такая - нужно сделать цельную страницу из двух фотографий бизнес районов(сити) Лондона и Москвы, чтоб было красиво и понятно склеено, Цельно выглядело, ...