Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен13 заявок219 просмотров
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Главная страница сайта десктоп +адаптив. http://mywebstor.ru/lkm/ и http://mywebstor.ru/lkm/m/

После утверждения главной, делаем остальные согласованные в личных сообщениях страницы.

Дизайн сайта
5 лет назад
zawex1
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
boyko_dmitriy
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
5 лет назад
$125
5 дней
Спасибо Дмитрию! Все отлично сделано, правки вносились без нареканий. Всем рекомендую
Было комфортно работать над проектом, Андрей полностью погружен в процесс и содействует выполнению работы. Грамотная постановка задачи и обратная связь.
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