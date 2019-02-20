Дизайн сайта по прототипам (FIGMA). Для Web, UI дизайнера.

Нужно нарисовать сайт+лого, для онлайн сервиса. Структура сайта по аналогии с конкурентом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен web, UI дизайнер с опытом рисования Web, CRM , админок.. Только не ФШ!
Есть прототипы: 4-5 ключевых страницы (главная, каталог, админка, шаблон товара, шаблон услуги) и производные от них – порядка 15-25 страниц. На выходе UI кит для создания новых страниц верстальщиком.
Объем задачи: на 15 дней по 8-10 часов.
Пример 4 самых насыщенных страниц.
Требования:
Онлайн 8 часов /день в скайпе.
Опыт дизайна веб интерфейсов с примерами.
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