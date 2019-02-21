Разработка дизайна сайта

Надо один сайт подкорректировать в плане дизайна. Цель: чтобы смотрелось как корпоративный сайт, вызывающий доверие, уважение и желание позвонить! Нужно проработать дизайн макета, а именно: логотип причесать, шапку сайта, кнопки меню, надписи, форму вертикальную слева с разными ...
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Разработать современный динамичный красочный дизайн сайта для Клуба ведущих
Сроки сжаты
Предложить из портфолио работы, как по Вашему мнению, вы видите такой сайт, не обязательно данной тематики
По цене не грубить, выводы будем делать после концепции главной страницы, поэтому обсуждения начинаем со стоимости главной страницы
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