Разработка дизайна сайта

Разработать современный динамичный красочный дизайн сайта для Клуба ведущих

Сроки сжаты

Предложить из портфолио работы, как по Вашему мнению, вы видите такой сайт, не обязательно данной тематики

По цене не грубить, выводы будем делать после концепции главной страницы, поэтому обсуждения начинаем со стоимости главной страницы